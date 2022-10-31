Описано будущее отношений Бразилии с Россией при Луле

Политолог Ивановский допустил развитие отношений Бразилии и России при Луле

Внешняя политика Бразилии всегда была достаточно многовекторной, потому, вероятно, и сейчас новый президент будет пытаться выстроить отношения и с Россией, и с Китаем, США и государствами западного мира. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил главный научный сотрудник Центра политических исследований Институт Латинской Америки, политолог Збигнев Ивановский.

Лидер Партии трудящихся и экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах главы государства. Об этом сообщил Высший избирательный суд страны (TSE, выполняет функции ЦИК).

«Лула — левый политик, левоцентрист, — сказал Ивановский. — Он уже был президентом, так что не думаю, что стоит ждать каких-то больших сдвигов и изменений в его политике. Ситуация в стране сейчас достаточно сложная: он победил с очень маленьким разрывом, у него нет большинства в Конгрессе. То есть, страна очень поляризована, трудно будет создать президентское большинство».

По словам политолога, Лула был достаточно успешным президентом с социальной точки зрения: ему удалось значительно снизить бедность, социальную поляризацию. Вероятно, акцент именно на решение социальных проблем останется и теперь.

«С точки зрения внешней политики, нужно заметить, что Бразилия достаточно многовекторна. Лулу уже поздравил президент США Джо Байден, лидеры европейских стран. Он будет стараться развивать отношения со всеми государствами, и с США, и с Китаем. Кроме того, нельзя забывать и о том, что Бразилия — страна БРИКС, так что сотрудничество здесь будет продолжено, отношения с Россией сохранятся на приемлемом уровне», — уверен политолог.

Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Луле да Силва по случаю победы на выборах президента Бразилии, сообщает пресс-служба Кремля.

В своем сообщении Путин указал на то, что итоги голосования подтвердили высокий политический авторитет политика, а также выразил надежду на дальнейшее развитие российско-бразильского сотрудничества. «Желаю Вам успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, а также доброго здоровья и благополучия», — говорится в послании.