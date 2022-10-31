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18:16, 31 октября 2022Забота о себе

Самый строгий судья популярного телешоу рассказал о выходе из тяжелой депрессии

Продюсер и звезда X-Factor Саймон Коуэлл признался, что сын спас его от депрессии
Саймон Коуэлл

Саймон Коуэлл. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Звезда телешоу X-Factor и известный британский продюсер, 63-летний Саймон Коуэлл рассказал о выходе из тяжелой депрессии. В интервью Daily Mail он признался, что, если бы не рождение сына, то неизвестно, к чему бы его привело нервное расстройство.

Зрителям во всем мире Саймон Коуэлл известен как продюсер популярных шоу American Idol, Pop Idol, The X Factor UK и Britain’s Got Talent. Кроме того, он был их идейным вдохновителем, а также выступал в роли постоянного члена жюри и считался самым строгим и требовательным судьей. В свое время популярность проектов была настолько велика, что Коуэлл жил одной работой, больше ни на что не оставалось времени, рассказал он в интервью.

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В результате стремление делать проекты лучше, чем у конкурентов, довело продюсера до нервного истощения. «Я не спал ночами. Работал до четырех утра, придумывая новые "фишки" для своих шоу, — признался Коуэлл. — Я был уверен, что, если я не оцениваю кого-то на съемочной площадке, значит, я уже и не живу».

В шоу-бизнесе за Коуэллом закрепилась слава заядлого холостяка, хотя у женщин он пользовался бешеным успехом. О том, что он больше не одинок, продюсер сообщил незадолго до рождения сына Эрика в феврале 2014 года. Избранницей продюсера стала Лорен Сильверман, ради него оставившая мужа-миллиардера.

Сильверман и Коуэлл растят сына, но обмениваться клятвами перед алтарем не торопятся. Продюсер признается, что именно появление сына спасло его жизнь. «Если бы не Эрик, не знаю, чем бы закончилась моя затяжная депрессия. Я все время работал, и не видел другой жизни. Сейчас он рядом, и я даже не представляю себя работающим всю ночь до утра», — заявил телезвезда.

Ранее стало известно, как переживает проблемы в семье Сильвестр Сталлоне. Он признался, что после того, как его жена подала на развод, ощутил к ней невероятную любовь и сумел отговорить от этого шага, но главное — осознал ценность семьи и стал другим человеком.

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Вера Владзиевская
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