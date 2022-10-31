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18:07, 31 октября 2022Россия

Собака случайно застрелила россиянина на рыбалке

Ura.ru: в Тюменской области мужчина погиб после выстрела ружья, которое уронила собака

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Тобольском районе Тюменской области россиянин погиб после выстрела ружья, которое случайно уронила собака. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

«Двое мужчин поехали на рыбалку. С ними были собаки. По одной из версий, животное задело ружье, после чего оно упало и выстрелило. В результате один из мужчин получил ранение», — рассказал собеседник издания.

По его словам, какое-то время пострадавший рыбак был в сознании, но скончался, не дождавшись прибытия медиков. На месте происшествия работает следственная группа.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае охотник пригласил друга в лес и случайно застрелил его вместо оленя. Мужчину обвинили в убийстве по неосторожности.

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Варвара Родикова
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