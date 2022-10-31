Появились данные о состоянии сбитого российским депутатом шестилетнего ребенка

Мальчика, которого сбил депутат Мамонтов, перевезут в областную больницу Новосибирска

Шестилетнего мальчика, которого в городе Татарске сбил на автомобиле депутат Сергей Мамонтов, перевезут в областную больницу Новосибирска. Об этом рассказала детский омбудсмен в российском регионе Надежда Болтенко, передает ТАСС.

Она пояснила, что врачи оценивают состояние пострадавшего ребенка как стабильно тяжело. Мать пострадавшего россиянина отметила, что у него есть подозрения на перелом и черепно-мозговую травму, пишет NGS.RU.

Женщина подчеркнула, что Мамонтов после ДТП с ней никак не связывался.

До этого суд арестовал на 11 суток российского депутата, бросившего на месте ДТП сбитого им ребенка. Мамонтов был признан судом виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.27 КоАП РФ («Оставление водителем места ДТП»).

Из материалов дела следует, что 30 октября мужчина за рулем легкого автомобиля совершил наезд на мальчика и покинул место происшествия.

Ранее камеры видеонаблюдения в Татарске зафиксировали, как внедорожник на большой скорости поворачивает во двор и переезжает шестилетнего мальчика. После этого мужчина выходит из машины, наклоняется над пострадавшим, а затем уезжает.

Позже выяснилось, что за рулем был депутат Мамонтов, он сам пришел в полицию.