В Совфеде высказались об ответных мерах в отношении Лондона

Сенатор Климов призвал адекватно ответить на преступные действия Британии в Севастополе

России стоит ответить адекватными мерами на преступные действия ВМС Великобритании, которые руководили подготовкой атаки на Севастополь, обучая военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций. Об этом сообщил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов. Его высказывание приводится в Telegram-канале.

Кроме того, по данным Минобороны, эти же специалисты из Лондона, находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины, принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов «Северный поток 1» и «Северный поток 2».

«За счет украинцев британский правящий класс желает теперь "наказать" Россию, считая нас главным врагом неоколониализма», — отметил Климов.

По мнению сенатора, преступные выходки Великобритании заслуживают адекватных мер со стороны России. «Иное их вряд ли остановит», — резюмировал он.

Накануне посольство России в Великобритании сообщило, что Москва проработает меры в связи с ролью Лондона в теракте в Севастополе. В дипмиссии подчеркнули, что Москва была вынуждена приостановить участие в зерновой сделке, поскольку «не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в "черноморской инициативе"» из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ).

После атаки беспилотников на суда Черноморского флота 29 октября Минобороны России объявило о приостановке зерновой сделки. Ведомство обвинило Великобританию к причастности к атаке и назвало ее террористическим актом. Подчеркивалось, что атакованные корабли обеспечивали безопасность зернового коридора.