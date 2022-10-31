Украинский военный вертолет упал в российском регионе

Вертолет ВСУ упал в районе Константиновки в ДНР

Военный вертолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в понедельник, 31 октября, сообщает Telegram-канал Zvezdanews со ссылкой на жителей российского региона.

Как отмечается, воздушное судно упало в районе населенного пункта Константиновка. В соцсетях начали распространяться кадры с обгоревшими обломками вертолета.

При этом, что стало причиной крушения судна, пока неизвестно. О судьбе находившихся на борту пилотов также не сообщается.

Ранее, 30 октября, в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили два украинских вертолета Ми-8 вблизи Кировска и Константиновки. Также был сбит еще украинский самолет Су-25 в районе Никольского в ДНР.