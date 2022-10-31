Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:58, 31 октября 2022Россия

Украинский военный вертолет упал в российском регионе

Вертолет ВСУ упал в районе Константиновки в ДНР

Фото: телеграм-канал «Zvezdanews»

Военный вертолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в понедельник, 31 октября, сообщает Telegram-канал Zvezdanews со ссылкой на жителей российского региона.

Как отмечается, воздушное судно упало в районе населенного пункта Константиновка. В соцсетях начали распространяться кадры с обгоревшими обломками вертолета.

При этом, что стало причиной крушения судна, пока неизвестно. О судьбе находившихся на борту пилотов также не сообщается.

Ранее, 30 октября, в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили два украинских вертолета Ми-8 вблизи Кировска и Константиновки. Также был сбит еще украинский самолет Су-25 в районе Никольского в ДНР.

Крах однополярного мира
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Байден вышел из себя во время разговора с Зеленским
Сменившее цвет на улице платье стало предметом обсуждения в сети
Ведущая «Дома-2» раскрыла подробности ремонта в доме
Соцсети запустили новую функцию для россиян
Названо грозящее сбившему ребенка российскому депутату наказание
Еще один российский регион объявил о завершении частичной мобилизации
У украинской компании закончились запасы энергооборудования
Япония тайно потратила десятки миллиардов на спасение национальной валюты
Опасное природное явление над Черным морем попало на видео
Сталлоне рассказал о вынесенном из разрыва и примирения с женой тяжелом уроке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.