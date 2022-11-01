Муж разбившейся в горах Адыгеи россиянки раскрыл детали трагедии

Муж разбившейся на мотодельтаплане в Адыгее Анны Козыревой рассказал о трагедии

Муж туристки, которая разбилась во время полета на мотодельтаплане в горах Адыгеи, поделился подробностями трагедии. Детали гибели супруги он раскрыл в интервью Telegram-каналу Don Mash.

По словам жителя Ростова-на-Дону Максима Козырева, его жена Анна давно мечтала полетать на мотодельтаплане — в прошлую поездку ей помешала плохая погода. Поначалу россиянин не хотел отпускать супругу на экстремальное развлечение, однако все же согласился остаться с детьми и понаблюдать за ней с земли. Когда летательный аппарат рухнул вниз, турист не растерялся и скомандовал стоявшему рядом технику отвезти его к смотровой площадке, точке старта.

«Я сел в машину, он меня довез. Как я очутился внизу — я не знаю, даже МЧС не смогли спуститься. Ну, я бежал, кувыркался, порвал все вещи на себе, добежал кое-как. Но что уже там — все горит, все сгорело, все...» — рассказал собеседник канала.

Максим признался, что от увиденного ему стало плохо, с места падения его выносили медики на носилках. У супругов четверо маленьких детей.

30 октября в Майкопском районе Адыгеи разбился мотодельтаплан. При крушении погибли два человека — туристка и инструктор, который управлял летательным аппаратом.