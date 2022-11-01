Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:11, 1 ноября 2022Моя страна

В Альметьевске открыли мурал длиной 28 метров

В Альметьевске открыли мурал Владимира Абиха «Главное не повторяться» длиной 28 метров

Фото: Антон Селезнев / Предоставлено паблик-арт программой «Сказки о золотых яблоках» / Татар-информ

В Альметьевске открыли мурал под названием «Главное не повторяться» длиной 28 метров. Работа создана в рамках программы «Сказки о золотых яблоках». Об этом сообщает «Татар-информ».

Автор произведения — художник Владимир Абих. Теперь мурал украшает здание бывшего склада, которое построили в 1960-х годах. Сейчас местные жители могут заниматься здесь искусством и ремеслами. Абих расписал здание фразой «Главное не повторяться» на русском и татарском языках, которая все время повторяется.

«Здесь мы видим парадоксально-противоречивую ситуацию, когда содержание все время повторяется, при этом главная мысль — не повторяться. В работе мы видим противоречие формы и содержания: так как текст искажен, нужно перечитать его несколько раз», — объяснил свой замысел художник.

Ранее в Гвардейске, Калининградская область, появилась скульптура из металлолома: спортсмен, подтягивающийся на турнике. Ее автором стал местный мастер Александр Брага, который и ранее украшал город своими произведениями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны перечислило результаты ударов по объектам связи и энергетики Украины
В Совфеде назвали условие для возобновления участия России в зерновой сделке
В США заявили о подготовке Ирана к отправке в Россию новых ракет и беспилотников
Напавший на мужа Пелоси объяснил мотивы преступления
Базовая средняя стоимость продовольственной корзины составила 3 823 рубля
Минфин раскрыл цены на российскую нефть
Одесская таможня случайно наткнулась на четыре килограмма кокаина в порту
Назван популярный у москвичей тип ипотеки
В Госдуму направлен проект о повторной отсрочке от мобилизации для части россиян
Разин захотел перезапустить «Ласковый май»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.