В Альметьевске открыли мурал длиной 28 метров

В Альметьевске открыли мурал Владимира Абиха «Главное не повторяться» длиной 28 метров

В Альметьевске открыли мурал под названием «Главное не повторяться» длиной 28 метров. Работа создана в рамках программы «Сказки о золотых яблоках». Об этом сообщает «Татар-информ».

Автор произведения — художник Владимир Абих. Теперь мурал украшает здание бывшего склада, которое построили в 1960-х годах. Сейчас местные жители могут заниматься здесь искусством и ремеслами. Абих расписал здание фразой «Главное не повторяться» на русском и татарском языках, которая все время повторяется.

«Здесь мы видим парадоксально-противоречивую ситуацию, когда содержание все время повторяется, при этом главная мысль — не повторяться. В работе мы видим противоречие формы и содержания: так как текст искажен, нужно перечитать его несколько раз», — объяснил свой замысел художник.

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