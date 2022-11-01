Владелец оставшихся в России самолетов потребовал за них сотни миллионов

Carlyle потребовала от страховщиков $700 млн за оставшиеся в России самолеты

Один из крупнейших мировых операторов по лизингу самолетов Carlyle Aviation подал в суд на группы страховых компаний и перестраховщиков, так как те отказались выплачивать ему убытки, понесенные в связи с отказом российских авиакомпаний вернуть борты, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным собеседника издания, Carlyle потребовала за оставшиеся в России 23 самолета 700 миллионов долларов. Компания предоставила борты в лизинг российским перевозчикам NordStar, Azur Airlines, Utair и «Ижавиа». Сразу после начала украинского конфликта отечественные компании уведомили владельца самолетов, что не станут возвращать их ввиду санкций и инструкций российского правительства.

Carlyle требует компенсации от 35 компаний, среди которых один консорциум страховщиков военных рисков Lloyd's of London. Ответчиками по иску также указаны American International Group UK (AIG), Chubb European Group, Berkshire Hathaway International Insurance, AXIS Capital и другие фирмы.

В иске Carlyle отметила, что уже обращалась к страховщикам с требованием компенсации в марте этого года, но они проигнорировали запрос, несмотря на ежеквартальные страховые взносы. «Вопиюще нарушая свои договорные обязательства, спустя несколько месяцев после того, как Carlyle впервые уведомила ответчиков о понесенных убытках, ответчики эти убытки не покрыли», — указано в документе. Представители Carlyle добавили, что в аналогичной ситуации оказались и другие лизингодатели, сотрудничавшие с Россией.

В конце февраля ЕС запретил продажу всех самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. Оказание услуг по страхованию и техобслуживанию самолетов также больше не допускается. После этого авиапроизводители Airbus и Boeing приостановили предоставление услуг по техподдержке российским авиакомпаниям.

В ответ на это Росавиация порекомендовала перевозчикам, имеющим самолеты в зарубежном лизинге, приостановить полеты за рубеж. В марте президент России Владимир Путин разрешил авикомпаниям перерегистрировать воздушные суда в российском реестре.