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16:02, 1 ноября 2022Культура

Фанаты решили бойкотировать «Ведьмака» после ухода Кавилла из проекта

Фанаты решили бойкотировать «Ведьмака» после замены Генри Кавилла на Лиама Хемсворта

Кадр: сериал «Ведьмак»

Поклонники сериала «Ведьмак» решили бойкотировать шоу после информации о том, что исполнитель главной роли Генри Кавилл уходит из проекта. Об этом сообщает NME.

Фанаты возмутились заменой Кавилла на актера Лиама Хемсворта. Они заявили, что отказываются смотреть шоу, если в роли Геральта предстанет новый артист. Замену Кавилла на Хемсворта пользователи соцсетей назвали «самым большим провалом в истории телесериалов».

«Не заменяйте его [Кавилла] Лиамом Хемсвортом! Это смешно! Я буду бойкотировать "Ведьмака", если это действительно произойдет. Как его можно заменить?» — написал один из поклонников, добавив, что Кавилл знает своего персонажа лучше, чем кто-либо другой.

О том, что Кавилл покидает сериал «Ведьмак», стало известно 29 октября. Уточняется, что заменяющий его Хемсворт присоединится к актерскому составу проекта в четвертом сезоне. Возможной причиной ухода Кавилла из шоу назвали несоответствия сюжета сериала книгам.

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Дениза Мацаева
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