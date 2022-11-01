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14:46, 1 ноября 2022Мир

В Турции анонсировали переговоры Эрдогана с Путиным по зерновой сделке

Эрдоган проведет переговоры с Путиным и Зеленским по зерновой сделке в ближайшие дни
СюжетМинобороны:

Фото: Murat Cetinmuhurdar / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует в ближайшее время провести телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным по зерновой сделке. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.

Он уточнил, что беседа состоится во вторник, 1 ноября, или на следующий день.

Также известно, что Эрдоган обсудит ситуацию с экспортом украинского зерна с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Путин назвал цель участия страны в зерновой сделке — по его словам, Москва пошла на нее ради помощи беднейшим странам. Президент сообщил, что в итоге около 34 процентов зерна попадает в Турцию, 35 процентов — в страны Евросоюза.

Россия объявила о приостановке участия в зерновой сделке после того, как 29 октября в Севастополе беспилотниками были атакованы корабли Черноморского флота. В Минобороны России заявили, что удары совершили Вооруженные силы Украины. Ведомство обвинило Великобританию в причастности к атаке, а также назвало инцидент террористическим актом. В министерстве подчеркнули, что эти суда обеспечивали безопасность зернового коридора.

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Варвара Кошечкина
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