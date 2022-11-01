Раскрыт способ распознать фейки и теории заговора

Science Advances: теории заговора поддерживают другие теории заговора

Ученые Университета Невшателя (Швейцария) и Уорикского университета (Великобритания) раскрыли, что статьи, посвященные теории заговора, зачастую опираются на фейки и другие теории заговора, что делает текст менее связным и даже противоречивым. Результаты исследования, которые могут помочь разработать новые способы выявления дезинформации, опубликованы в журнале Science Advances.

Как отмечают ученые, одним из особенностей теорий заговора является то, что люди, которые верят в одну из них, склонны верить и в другие независимо от того, насколько эти теории могут быть противоречивыми или несвязанными. Так, вера в то, что ВИЧ был создан в лаборатории, связана с верой в организацию убийства Мартина Лютера Кинга сотрудниками ФБР. Более того, люди, допускающие, что Усама бен Ладен был мертв до того, как вооруженные силы США прибыли в его резиденцию, с большей вероятностью верят, что он до сих пор жив. Ученые выдвинули гипотезу, согласно которой критерием истинности теорий заговора является не их взаимная совместимость или достоверность, а то, насколько они согласованы с самой идеей глобального заговора.

Для проверки этого предположения, авторы проанализировали большую базу конспирологических и неконспирологических текстов. В выборку вошли 23 937 конспирологических и 72 806 неконспирологических (мейнстримных) текстовых документов, собранных со 150 веб-сайтов. Ученые использовали алгоритмы обработки естественного языка, чтобы сравнить тексты из двух выборок, посвященных одной теме, например, терактам 11 сентября, гибели принцессы Дианы или пандемии COVID-19.

Оценивались две семантические характеристики текстов. Во-первых, это присутствие ключевых слов («сидов»), по которым можно найти информацию о теории заговора; а во-вторых, тематическое содержание текста, определенное с помощью статистических методов. Оказалось, что конспирологические документы содержали больше «сидов», которые, в свою очередь, часто упоминаются в контексте других теорий заговора. Например, если в тексте присутствует ключевое слово «вакцины», то с большой вероятностью в нем будут присутствовать такие «сиды», как «фармацевтические компании», «Билл Гейтс», «новый мировой порядок» и «5g».

Конспирологические тексты имели низкую специфичность, касаясь в среднем одних и тех же тем. Семантический анализ показал, что эти тексты «разваливались» на отдельные темы, то есть абзацы мало связаны друг с другом. Наконец, документы, посвященные теориям заговора, были по своему лексикону были похожи на другие конспирологические документы.

Таким образом, несмотря на то, что статьи о теориях заговора сами по себе больше напоминают «коллаж» из разных тем, существует более глобальная связность между этими текстами. Авторы объясняют это психологической потребностью сторонников теории заговора уменьшить неопределенность и получить иллюзию контроля в попытке найти порядок в реальных событиях, которые в противном случае могли бы показаться случайными.