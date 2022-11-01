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15:21, 1 ноября 2022Россия

Военкоматы получат доступ к четырем базам с данными о россиянах

РБК: подмосковные военкоматы подключат к базам данных загсов, ПФР, ФНС и ГАС «Выборы»

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Базу автоматизированной системы данных о гражданах «Горизонт-МР», используемую военкоматами, подключат к четырем базам со сведениями о россиянах. Детали пилотного проекта, который запустят в Подмосковье в ближайшее время, раскрыл военный комиссар Московской области Алексей Астахов в ходе круглого стола в Совете Федерации «Цифровая трансформация военных комиссариатов», сообщает РБК.

«Разрабатывается комплекс мер по подключению "Горизонта-МР" к государственной автоматизированной системе (ГАС) "Выборы", где у нас хранится наиболее точная информация, налоговой (ФНС), пенсионному фонду (ПФР), ЗАГС, чтобы эта система автоматически вносила все изменения о гражданах, которые включены в систему "Горизонт-М"», — заявил Астахов.

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При этом присутствовавшие на круглом столе сенаторы отметили, что хоть система и должна знать о человеке «больше, чем он [знает] сам о себе», это не помогло провести частичную мобилизацию без ошибок. «Это означает, что ваша система "Горизонт-МР" или несовершенна, или не работает», — возмутился первый замглавы комитета Совфеда по обороне и безопасности Владимир Кожин.

Заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-майор Сергей Побирохин объяснил, что система использует устаревшие сведения из-за того, что россияне не оповещают военкоматы об изменениях в своем статусе.

28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации, которая длилась в стране с 21 сентября.

31 октября Минобороны заявило о прекращении подготовки и вручения повесток в рамках частичной мобилизации. Всему личному составу военных комиссариатов, задействованному для обеспечения мобилизации, предписали вернуться к выполнению обязанностей в штатном режиме.

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Варвара Родикова
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