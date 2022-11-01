Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:09, 1 ноября 2022Экономика

Тиньков удалил пост с заявлением об отказе от российского гражданства

Тиньков удалил пост в Instagram, в котором заявлял об отказе от российского гражданства

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Бизнесмен и основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков удалил пост в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), в котором заявлял об отказе от российского гражданства.

Публикация отсутствует в аккаунте, при переходе по ссылке соцсеть также сообщает о ее недействительности или удалении. Комментариев об этом от Тинькова на данный момент нет.

Бизнесмен заявил об отказе от российского паспорта вечером 31 октября. Свое решение он объяснил несогласием с политикой российских властей. В частности, Тиньков осудил боевые действия на Украине. При этом он заявил, что считает себя патриотом и «настоящим героем» России.

В конце апреля основатель «Тинькофф Банка» продал свою 35-процентную долю в нем компании «Интеррос», которой владеет Владимир Потанин. На момент продажи рыночная капитализация материнской компании банка TCS Group составляла 6,9 миллиарда долларов, то есть доля Тинькова оценивалась примерно 2,4 миллиарда долларов. Позже бизнесмен заявил, что ему пришлось продать ее «за копейки».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
«Газпром» допустили к обследованию мест взрывов на «Северных потоках»
В России исключили разблокировку Instagram и Facebook
Назван самый обедневший российский миллиардер
Россия вышла на советские темпы производства атомных подлодок
Росгвардия выявила 27 пособников ВСУ под Херсоном и в Запорожье
Емельяненко ответил раскритиковавшему ММА Карелину
Захарова оценила переписку Трасс с Блинкеном после взрыва на «Северных потоках»
Российская блогерша высмеяла жалобы Решетовой на отсутствие денег от Тимати
В РВИО заявили о возможности России потребовать от Польши ответные репарации
Стало известно о давлении НАТО на Швецию в интересах Турции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.