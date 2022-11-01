Главный идеолог Минобороны Белоруссии Касинский захотел заставить детсадовцев петь гимн

В Минобороны Белоруссии захотели заставить детсадовцев петь гимн в рамках уроков патриотического воспитания. Об этом в эфире одного из местных телеканалов заявил начальник главного управления идеологической работы министерства обороны Белоруссии Леонид Касинский, передает «Зеркало».

Касинский отметил, что во всех учебных заведениях Белоруссии, пусть и не каждый день, но происходит исполнение гимна и поднятие флага. «Может быть, каждый день и не надо. Что касается разговоров о том, политизируем мы или нет, я скажу так: если эти разговоры активно идут от наших оппонентов, когда их начинают бесить все наши шаги и действия по патриотическому воспитанию, я для себя давно уже сделал ориентир — значит, все делаем правильно», — заявил он.

Главный идеолог Минобороны подчеркнул, что такие меры — это «нормальный процесс воспитания патриота своей страны».

«Я бы в детском саду сделал точно такие же занятия, где детки пели бы гимн», — добавил Касинский.

С 1 сентября 2022 года в школах и гимназиях Белоруссии начали включать гимн и поднимать флаг перед началом и окончанием четверти.

Похожие правила ввели и в России: с 1 сентября учебная неделя в ряде российских школ начинается с церемонии поднятия российского флага под гимн.