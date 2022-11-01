Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:13, 1 ноября 2022Россия

В центре Донецка произошло пять мощных взрывов

ТАСС: пять мощных взрывов произошло в центре Донецка

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Пять мощных взрывов произошло в центре Донецка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

По данным агентства, город обстреливают Вооруженные силы Украины (ВСУ). «Было слышно пять-шесть взрывов, работает система ПВО», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны России сообщили, что российская армия за сутки уничтожила 60 украинских военных на донецком направлении. Также удалось уничтожить танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля ВСУ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Минобороны перечислило результаты ударов по объектам связи и энергетики Украины
В Совфеде назвали условие для возобновления участия России в зерновой сделке
В США заявили о подготовке Ирана к отправке в Россию новых ракет и беспилотников
Напавший на мужа Пелоси объяснил мотивы преступления
Базовая средняя стоимость продовольственной корзины составила 3 823 рубля
Минфин раскрыл цены на российскую нефть
Одесская таможня случайно наткнулась на четыре килограмма кокаина в порту
Назван популярный у москвичей тип ипотеки
В Госдуму направлен проект о повторной отсрочке от мобилизации для части россиян
Разин захотел перезапустить «Ласковый май»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.