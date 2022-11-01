В центре Донецка произошло пять мощных взрывов

ТАСС: пять мощных взрывов произошло в центре Донецка

Пять мощных взрывов произошло в центре Донецка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

По данным агентства, город обстреливают Вооруженные силы Украины (ВСУ). «Было слышно пять-шесть взрывов, работает система ПВО», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны России сообщили, что российская армия за сутки уничтожила 60 украинских военных на донецком направлении. Также удалось уничтожить танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля ВСУ.