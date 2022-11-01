Власти Германии выделят 91 миллиард евро на поддержку потребителей

«Ъ»: власти Германии выделят €91 млрд на 2023 год для поддержки потребителей газа

Власти Германии собираются в среду, 2 ноября, одобрить предложения по введению потолка цен на газ для поддержки немецких потребителей и выделению субсидий объемом 91 миллиард евро на 2023 год. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Эта мера позволит домохозяйствам покупать по льготной фиксированной цене до 80 процентов необходимого им газа, а промышленности — до 70 процентов. При этом промышленные предприятия, чтобы получить «льготный газ», должны, среди прочего, дать обязательство сохранить существующее производство на прежнем месте, как и не менее 90 процентов рабочих мест. Расходы по обеспечению потолка цен на газ возьмет на себя государство за счет увеличения госдолга.

Общий объем субсидий для снижения расходов на энергию, согласно планам Берлина, составит 200 миллиардов евро и включает также снижение налога на газ с 19 до 7 процентов и ряд других мер.

Ранее стало известно, что ФРГ опережает план по заполнению газовых хранилищ страны. Уровень заполненности подземных хранилищ газа в стране находится на отметке 98,52 процента. Германия стремится максимально снизить энергетическую зависимость от России и одновременно запастись газом, чтобы избежать полномасштабного энергетического кризиса в стране. Однако, по оценке главы «Газпрома» Алексея Миллера, запасов газа в подземных хранилищах Германии хватит стране на 2-2,5 месяца.

