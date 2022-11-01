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06:55, 1 ноября 2022Экономика

Власти Германии выделят 91 миллиард евро на поддержку потребителей

«Ъ»: власти Германии выделят €91 млрд на 2023 год для поддержки потребителей газа

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Власти Германии собираются в среду, 2 ноября, одобрить предложения по введению потолка цен на газ для поддержки немецких потребителей и выделению субсидий объемом 91 миллиард евро на 2023 год. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Эта мера позволит домохозяйствам покупать по льготной фиксированной цене до 80 процентов необходимого им газа, а промышленности — до 70 процентов. При этом промышленные предприятия, чтобы получить «льготный газ», должны, среди прочего, дать обязательство сохранить существующее производство на прежнем месте, как и не менее 90 процентов рабочих мест. Расходы по обеспечению потолка цен на газ возьмет на себя государство за счет увеличения госдолга.

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Общий объем субсидий для снижения расходов на энергию, согласно планам Берлина, составит 200 миллиардов евро и включает также снижение налога на газ с 19 до 7 процентов и ряд других мер.

Ранее стало известно, что ФРГ опережает план по заполнению газовых хранилищ страны. Уровень заполненности подземных хранилищ газа в стране находится на отметке 98,52 процента. Германия стремится максимально снизить энергетическую зависимость от России и одновременно запастись газом, чтобы избежать полномасштабного энергетического кризиса в стране. Однако, по оценке главы «Газпрома» Алексея Миллера, запасов газа в подземных хранилищах Германии хватит стране на 2-2,5 месяца.

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Марина Совина
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