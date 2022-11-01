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21:28, 1 ноября 2022Мир

Россия призвала ООН стать гарантом зерновой сделки

Представитель МИД России Захарова призвала ООН стать гарантом зерновой сделки
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Организации Объединенных Наций (ООН) следует стать гарантом зерновой сделки. С таким мнением она выступила в эфире радио «Комсомольская правда».

«Когда спрашивают: какие гарантии вы хотите [по зерновой сделке]? А от кого вы хотите гарантий? Да от тех, кто подписался под этой сделкой. И в первую очередь — от ООН, которая выполняла функции посредника и гаранта и предлагала сама эти схемы», — призвала она.

Дипломат подчеркнула, что необходимо «сделать так, чтобы те, кто стоит за киевским режимом, коль скоро они являются выгодополучателями от этой самой зерновой сделки, понимали, что никакие подобные провокации (...) больше не пройдут». По ее мнению, основная часть зерна отправилась в страны Запада.

«Вся эта история, к сожалению, подверстывалась под выгоду, под огромные деньги западных компаний под прикрытием, как всегда, голодающих», — заключила она.

29 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь с помощью беспилотных летательных аппаратов. Губернатор города Михаил Развожаев заявил, что корабли Черноморского флота отбили нападение. Объекты в Севастополе не поражены, жертв и пострадавших нет. Позже Минобороны России заявило, что Москва приостановила участие в соглашении после атаки дронов ВСУ на Севастополь.

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Марина Совина
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