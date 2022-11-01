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09:52, 1 ноября 2022Путешествия

Названы страны с самым большим количеством строящихся отелей

STR: больше всего гостиничных номеров строят в Германии и Китае

Фото: Unsplash

На конец сентября 2022 года в разных регионах мира строятся или запланированы к строительству в ближайший год около миллиона новых гостиничных номеров — половина из них приходится на страны Европы, остальная часть -— на Китай, США и Ближний Восток. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные консалтинговой компании STR.

Несмотря на то что Европа была названа одним из самых динамично развивающихся регионов, количество строящихся отелей по сравнению с прошлым годом уменьшилось. Так, на сентябрь 2022 года запланировано возведение около 505 тысяч новых номеров, что на 8,3 процента меньше, чем в 2021 году. Первое место по объемам строительства занимает Германия (свыше 38 тысяч номеров) и Великобритания (29 тысяч), на последних строчках Испания, Италия и Франция (не более 10 тысяч).

В Азиатско-Тихоокеанском регионе запланировано строительство более 900 тысяч номеров: лидером стал Китай, где появится почти 312 тысяч комнат и Вьетнам — свыше 28 тысяч. На северо-американском континенте в стадии строительства 207 тысяч номеров, а всего готовятся к возведению более 740 тысяч комнат: больше всего гостиничных проектов в США, Мексике и Канаде.

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При этом Африка и Ближний Восток стали единственными в мире, где наблюдается положительная динамика к прошлому году. В сентябре 2022 года активность строительства в этих двух регионах увеличилась примерно на 19 процентов: самый большой прирост показала Саудовская Аравия, где построено 39 тысяч номеров и ОАЭ — 32 тысячи.

Ранее в октябре журнал Condé Nast Traveler объявил итоги международной премии The Readers' Choice Awards 2022. Так, лучшим отелем мира был признан французский Cheval Blanc St-Tropez, расположенный на Лазурном побережье — особняк поражает посетителей элегантным интерьером, созданным знаменитым дизайнером Жан-Мишелем Вильмоттом.

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Дарья Рыбак
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