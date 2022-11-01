Медведев заявил о предотвращении глобального конфликта победой на Украине
Полная и безоговорочная победа России на Украине станет гарантией предотвращения глобального конфликта. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Он напомнил тезис западных стран «России нельзя дать победить в войне» и объяснил, что цель киевского режима — возврат всех ранее принадлежащих Украине территорий, что будет являться их отторжением от России. Политик объяснил, что такой исход угрожает существованию нынешней России.
Подобные действия Киева приведут к появлению повода для применения пункта 19 Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания, добавил он.
«Давайте называть вещи своими именами. Западные страны толкают мир к глобальной войне. И только полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта», — сказал Медведев.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Россия всеми силами будет защищать новые территории и никому не позволит их отторгнуть.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).