Медведев заявил о предотвращении глобального конфликта победой на Украине

Медведев заявил, что победа на Украине гарантирует предотвращение глобального конфликта

Полная и безоговорочная победа России на Украине станет гарантией предотвращения глобального конфликта. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он напомнил тезис западных стран «России нельзя дать победить в войне» и объяснил, что цель киевского режима — возврат всех ранее принадлежащих Украине территорий, что будет являться их отторжением от России. Политик объяснил, что такой исход угрожает существованию нынешней России.

Подобные действия Киева приведут к появлению повода для применения пункта 19 Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания, добавил он.

«Давайте называть вещи своими именами. Западные страны толкают мир к глобальной войне. И только полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта», — сказал Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Россия всеми силами будет защищать новые территории и никому не позволит их отторгнуть.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).