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14:25, 1 ноября 2022Культура

Стала известна дата выхода сериала The Last of Us

Сериал The Last of Us появится на платформе HBO 15 января 2023 года

Кадр: сериал «The Last of Us»

Стала известна дата выхода сериала The Last of Us («Последние из нас» или «Одни из нас»). Информация появилась на странице проекта на сайте HBO, передает GN24.

На платформе HBO Max сериал, состоящий из десяти эпизодов, появится 15 января 2023 года. В нем будут показаны события в мире, который пережил смертельный вирус, а также судьба двух главных героев — Джоэла Миллера (его сыграл американский актер Педро Паскаль) и 14-летней Элли (сыграла актриса Белла Рамси, ранее участвующая в съемках «Игры престолов»).

Сам проект, детали сюжета которого пока не раскрываются, снят по одноименной видеоигре для платформы PlayStation, в центре истории — попытка Джоэла Миллера перевезти девочку Элли, устойчивую к вирусу и мутациями, через весь город, чтобы с ее помощью создать вакцину.

Ранее киностудия HBO Max опубликовала первый тизер сериала The Last of Us.

В конце октября стала известна дата выхода второго сезона проекта «Дом Дракона».

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Анастасия Астахова
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