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16:25, 1 ноября 2022Забота о себе

36-летняя Линдси Лохан призналась в любви к болезненным процедурам ради красоты

Актриса Линдси Лохан раскрыла секреты красоты и призналась в любви к аппаратным процедурам

Фото: Ellen Von Unwerth / Hearst Magazine Media

Актриса Линдси Лохан призналась в любви аппаратной косметологии. В интервью Cosmopolitan знаменитость раскрыла секреты своей красоты, одним из которых оказалась поддержка мужа.

Звезда фильмов «Ловушка для родителей» и «Чумовая пятница» рассказала, что интересуется косметикой и косметологией, — всем, что может сделать ее красивее. По словам актрисы, в последнее время она увлеклась лазерными процедурами, несмотря на то, что они весьма болезненные.

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Для того чтобы минимизировать неприятные ощущения, Лохан готовится к походу к косметологу заранее. «Вот в чем хитрость: нужно нанести на кожу обезболивающий крем, и только через час отправляться на процедуру», — дала совет 36-летняя актриса.

На вопрос, как она поддерживает фигуру, Лохан ответила, что любит заниматься на беговой дорожке, а также медитировать по утрам. Чаще всего она делает это в душе.

По ее словам, главный секрет ее красоты, спокойствия и счастья — это поддержка мужа, арабского финансиста Бадера Шамаса, семьи и друзей. «У меня замечательный муж, он очень спокойный человек. И у меня отличные родственники и друзья, которые не имеют отношения к шоу-бизнесу», — пояснила знаменитость.

Ранее звезда музыкальных шоу Саймон Коуэлл рассказал, как рождение сына спасло его от депрессии. Он признался, что до того, как стать отцом, не видел перспектив в жизни.

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Вера Владзиевская
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