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20:15, 1 ноября 2022Наука и техника

Представлен проект по бесперебойному получению энергии на Луне

В Университете Бен-Гуриона представили проект массива солнечных батарей на полюсе Луны

Фото: David Dibert / Unsplash

Джеффри Гордон (Jeffrey Gordon), профессор Университета имени Бен-Гуриона (Израиль), представил НАСА проект по созданию системы бесперебойной подачи энергии на Луне без использования аккумуляторных батарей. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org; подробнее о своей идее ученый рассказал в статье, опубликованной в Renewable Energy.

Для создания долговременных обитаемых лунных баз необходимы заводы, которые будут непрерывно добывать из лунного грунта тысячи тонн кислорода для ракетного топлива или систем жизнеобеспечения. Для этого нужен источник, который будет подавать энергию в течение лунной ночи, длящейся около 15 земных суток. Единственным возобновляемым источником энергии на Луне является солнечное излучение, поэтому ранее предполагалось использование дорогостоящих аккумуляторных батарей.

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По мнению Гордона, гораздо дешевле и практичнее использовать массивы фотогальванических батарей, которые будут установлены вдоль лунной широты рядом с полюсами. Таким образом, эти массивы образуют кольцо, значительная часть которого всегда будет находиться на дневной стороне. Дополнительно нужно проложить линии электропередач к заводам и поселениям, которые разместятся вблизи полярных регионов. Эта концепция использует уникальное сочетание нескольких факторов: отсутствие атмосферы, почти нулевой наклон оси вращения Луны по отношению к плоскости эклиптики и малый диаметр Луны.

Удельная мощность такого решения намного превосходит альтернативы, которые в настоящее время рассматривает НАСА. Соотношение всей массы системы к производимой ею энергии в сто раз ниже, чем у солнечных батарей с аккумуляторными батареями, и в шесть раз ниже, чем у ядерных реакторов, которые приводят в действие обычные турбины и генераторы.

Гордон представил свои выводы специалистам НАСА в Исследовательском центре Гленна в Кливленде, штат Огайо, в августе. По его словам, в космическом агентстве выразили готовность пересмотреть план, который сейчас предусматривает обеспечение лунных колоний ядерной энергией вместо солнечной.

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Александр Еникеев
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