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01:25, 1 ноября 2022Бывший СССР

В Днепропетровской области произошли взрывы

«Страна.ua»: в Никополе Днепропетровской области произошли взрывы

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

В Никополе Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Сообщают о взрывах в Никополе Днепропетровской области», — следует из поста. Подробностей произошедшего издание пока не приводит.

Ранее стало известно, что в Днепре и Павлограде оказались повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В Днепропетровской областной военной администрации уточнили, что это произошло после ракетных ударов. Помимо этого, появились данные о введении на Украине экстренных мер отключения электроэнергии.

Президент России Владимир Путин заявил, что массированные удары России по инфраструктуре Украины отчасти являются ответом на теракты Киева в Севастополе.

Марина Совина
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