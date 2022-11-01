В Хабаровском крае под охрану взяли уникальный природный парк «Хосо»

В Хабаровском крае установили охранную зону для природного парка «Хосо» на Сихотэ-Алине

В Хабаровском крае установили охранную зону для уникального природного парка «Хосо», где обитают такие редкие представители фауны, как амурский тигр и дикуша. Об этом сообщается во вторник, 1 ноября, на сайте регионального правительства.

Парк расположен в северо-западной части хребта Сихотэ-Алинь в бассейнах рек Хосо и Чермал в Комсомольском районе края, он уникален сочетанием северной и южной флоры. В «Хосо» соседствуют диоскорея ниппонская, растущая на юге, и териллиум камчатский с севера. Также на территории парка произрастают реликтовые растения — «живые ископаемые» прежних геологических эпох — орех маньчжурский, бархат амурский, ясень маньчжурский, кониограмма средняя, кочедыжник крылатый и тис остроконечний.

В парке обитает северная группировка амурского тигра, орлан-белохвост, черный журавль, утка мандаринка и другие редкие виды птиц и животных. Кроме того, в «Хосо» гнездится внесенная в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП) дикуша, одна из редких и малоизученных птиц семейства фазановых. По словам орнитологов, освоение новых территорий может представлять угрозу для популяции дикушей, численность которых снижается.

«Комсомольский район относится к числу районов, активно осваиваемых природопользователями, в первую очередь речь идет о добыче полезных ископаемых, лесозаготовке и лесопереработке» — заявил министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев. Поэтому, подчеркнул он, крайне важно установить защиту мест обитаний редких видов флоры и фауны, при этом сделать это необходимо превентивно.

Отмечается, что к 2025 году планируется установить свыше 30 охранных зон для памятников природы в центральных и северных районах Хабаровского края.

Ранее сообщалось, что на Кубани до конца 2023 года создадут девять новых особо охраняемых природных территорий. «Благодаря этому площадь особо охраняемых природных территорий на Кубани увеличится более чем на 120 тысяч гектаров», — дал прогноз глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.