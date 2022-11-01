Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:55, 1 ноября 2022Экономика

В Кремле ответили на вопрос о возможности ремонта «Северных потоков»

Дмитрий Песков заявил, что решение о ремонте «Северных потоков» примут специалисты
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix/ Reuters

Решений о ремонте «Северных потоков» пока не принималось, возможность ремонта должны оценить специалисты, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Слова представителя Кремля цитирует РИА Новости.

Он также переадресовал в «Газпром» вопросы по поводу того, представило ли руководство компании окончательный доклад российскому президенту Владимиру Путину или можно ожидать новых выводов.

31 октября Путин сообщил, что глава «Газпрома» Алексей Миллер доложил об обследовании места взрывов на газопроводах. По его словам, вырвано 40 метров трубы. «Всего трубы разошлись на 259, по-моему, метров», — добавил Путин.

В середине октября российский президент отмечал, что запуск даже оставшейся целой нитки газопровода «Северный поток-2» малореален.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Кремль высказался об указе о завершении частичной мобилизации
Определены районы Москвы с подорожавшим жильем
В Москве закрылись все летние веранды
Кендалл Дженнер нарядилась в опозоривший ее в сети овощ
В VK рассказали о новой функции
Бывшая стюардесса раскрыла «неприглядные стороны» работы бортпроводников
Латвия задумалась о судьбе российских нефтепроводов
В Кремле заявили о выполнении указа президента о мобилизации
Умер заслуженный артист России Евгений Калашник
Основатель ЧВК «Вагнер» назвал своих критиков тварями с «розовыми жопами»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.