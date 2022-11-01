В Кремле ответили на вопрос о возможности ремонта «Северных потоков»

Дмитрий Песков заявил, что решение о ремонте «Северных потоков» примут специалисты

Решений о ремонте «Северных потоков» пока не принималось, возможность ремонта должны оценить специалисты, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Слова представителя Кремля цитирует РИА Новости.

Он также переадресовал в «Газпром» вопросы по поводу того, представило ли руководство компании окончательный доклад российскому президенту Владимиру Путину или можно ожидать новых выводов.

31 октября Путин сообщил, что глава «Газпрома» Алексей Миллер доложил об обследовании места взрывов на газопроводах. По его словам, вырвано 40 метров трубы. «Всего трубы разошлись на 259, по-моему, метров», — добавил Путин.

В середине октября российский президент отмечал, что запуск даже оставшейся целой нитки газопровода «Северный поток-2» малореален.