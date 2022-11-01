Случайно застрелившему человека российскому экс-депутату отменили приговор

Прокуратура Камчатки: случайно убившему человека экс-депутату Редькину отменили приговор

Камчатский краевой суд отменил приговор по уголовному делу российского миллиардера, бывшего депутата законодательного собрания региона Игоря Редькина, который во время охоты случайно застрелил человека и был приговорен к девяти месяцам ограничения свободы. Об этом сообщает краевая прокуратура.

«Суд отменил приговор Игорю Редькину, а уголовное дело направил на новое судебное рассмотрение в ином составе суда», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что прокуратура Камчатки потребовала отменить слишком мягкий приговор Редькину. Сторона обвинения утверждала, что в суде допустили ряд нарушений при рассмотрении дела.

2 августа 2021 года осужденный без разрешения на охоту при помощи снегоболотохода и тепловизора нашел и из карабина застрелил бурого медведя в населенном пункте, который не относится к охотничьим угодьям. Ущерб составил 60 тысяч рублей, что является крупным размером.

После этого Редькин увидел в тепловизоре светлую точку на темном фоне и несколько раз выстрелил. Одна из пуль попала в мужчину, собиравшего металлолом в 274 метрах от стрелка. Экс-депутат объяснил случившееся тем, что в сумерках перепутал человека с медведем.