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15:03, 1 ноября 2022Россия

Бывшего российского мэра ранили во время спецоперации на Украине

Бывший мэр Керчи Подлипенцев получил ранение в ходе спецоперации на Украине
Владимир Подлипенцев

Владимир Подлипенцев. Фото: страница Владимира Подлипенцева во «ВКонтакте»

Бывший мэр Керчи Владимир Подлипенцев, который добровольно стал участником специальной операции на Украине, получил ранение. Об этом он сам сообщил РИА Новости.

Он пояснил, что попал под артиллерийский обстрел во время боев в Херсонской области. Медики диагностировали у бывшего российского мэра черепно-мозговую травму.

«Сейчас раны зажили уже почти все, слух восстанавливается. Осталось пройти реабилитацию по черепно-мозговой травме», — отметил Подлипенцев.

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Экс-мэр Керчи работал в качестве военного врача в зоне СВО и проходил службу в сводной добровольческой бригаде «Дон», которая защищает рубежи Херсонской области на плацдарме на Кинбурнской косе.

Несмотря на ранение, Подлипенцев все же хотел бы вернуться на фронт, однако для начала «надо договориться с семьей».

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы Александр Бородай и Виталий Милонов прибыли в военкоматы для отправки в зону специальной операции на Украине.

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Анна Щербакова
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