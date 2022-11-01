В Госдуме заявили о готовности России к диалогу по зерновой сделке

Депутат Панков заявил, что Россия готова к диалогу по зерновой сделке

Россия готова к диалогу по зерновой сделке, но должна быть уверена в безопасности своих граждан. Об этом заявил депутат Государственной Думы Николай Панков, пишут «Известия».

По словам парламентария, необходимо, чтобы зерновой баланс был сохранен, чтобы то зерно, которое Украина предназначала для стран, где недостаточный зерновой рынок, доходило до потребителей. Поэтому президент (Владимир Путин — прим. «Ленты.ру») оставил эту тему для переговоров на уровне государств, но с учетом безопасности населения жителей России», — добавил Панков.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возобновление зерновой сделки невозможно, поскольку коридор безопасности используется для террористических атак. Он напомнил, что Россия предоставила Украине возможность вывоза зерна, которое должно было попасть в государства Африки и Азии.

1 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что Москва пошла на зерновую сделку для помощи беднейшим странам.

Россия объявила о приостановке зерновой сделки после того, как 29 октября беспилотники атаковали в Севастополе суда Черноморского флота. В Министерстве обороны РФ заявили, что удары совершили Вооруженные силы Украины.