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10:28, 1 ноября 2022Мир

Первый с начала пандемии лидер G7 посетит Китай

FT: канцлер ФРГ Шольц станет первым лидером G7, кто посетит Китай после начала пандемии

Фото: IMAGO / Bernd Elmenthaler / Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц на этой неделе приедет в Китай. Об этом сообщает Financial Times (FT).

По информации издания, глава германского правительства станет первым лидером стран G7, кто посетит КНР с начала пандемии коронавируса. Таким образом, он станет первым западным лидером, восстановившим контакт с китайской стороной.

Отмечается, что предстоящий визит Шольца в Пекин вызвал споры в Германии и во всей Европе. Так, критики канцлера полагают, что европейское объединение должно отделяться от авторитарных режимов, а не углублять связи с ними. В то же время, сторонники поездки уверены, что личный контакт с лидером КНР Си Цзиньпином имеет важное значение после пандемии.

Ранее сообщалось, что официальные лица США предложили европейским чиновникам рассмотреть идею введения экспортных ограничений против Китая. Вашингтон счел, что ЕС необходимо «извлечь уроки» из антироссийской санкционной политики и использовать схожие методы обмена информацией и координации правоприменения для усиления давления на КНР.

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Виктория Кондратьева
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