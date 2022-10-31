США предложили ЕС присоединиться к экспортным ограничениям против Китая

Bloomberg: США предложили ЕС ввести экспортные ограничения против Китая

Официальные лица США предложили европейским чиновникам рассмотреть идею введения экспортных ограничений против Китая, пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Вашингтон считает, что ЕС необходимо «извлечь уроки» из антироссийской санкционной политики и использовать схожие методы обмена информацией и координации правоприменения ради усиления давления на КНР. В частности, европейским властям предложили присоединиться к экспортным ограничениям, введенным в США. Обсуждение этих мер ведется в преддверии заседания двустороннего Совета ЕС — США по торговле и технологиям, которое состоится в начале декабря.

По словам источников, власти ЕС пока не готовы рассматривать вопрос о введении в отношении Китая тех же санкций, что используются против России, ввиду «других обстоятельств». При этом один из собеседников издания допустил, что блок обдумает ограничения в отношении товаров, которые Пекин может использовать для укрепления своего военного потенциала.

На официальном уровне США отрицают, что ведут переговоры с ЕС по этому вопросу. «США не рассматривают вопрос о распространении экспортного контроля в отношении России на Китай, и мы не обсуждали это с европейцами», — ответила пресс-секретарь Совета нацбезопасности США Салони Шарма на запрос Bloomberg.

Министерство торговли США 7 октября запретило американским компаниям и гражданам продавать в Китай полупроводники, созданные с использованием американских технологий, без специальной экспортной лицензии. Также были введены ограничения на экспорт технологий, которые позволят Китаю создавать собственное оборудование для изготовления полупроводников. После решения о принятии новых санкций, 10 октября акции ведущих производителей микрочипов в Китае суммарно потеряли один миллиард долларов в стоимости.