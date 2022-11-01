В Белоруссии захотели перенять «шанхайский дух»

Премьер Белоруссии Головченко заявил, что страна стремится вступить в «шанхайскую семью»

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что страна стремится вступить в «шанхайскую семью», говоря о Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Его слова о желании перенять «шанхайский дух» приводит Telegram-канал белорусского правительства.

«Республика Беларусь стремится и, я уверен, в самое ближайшее время благодаря поддержке других государств станет полноправным членом шанхайской семьи», — сказал он.

Как утверждает премьер, именно «шанхайский дух» обогатил практику современной дипломатии и регионального сотрудничества, оказав широкое позитивное влияние на мировое сообщество. Головченко отметил способность членов ШОС принимать продуманные решения в условиях турбулентности мира.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что республика планирует вступить в организацию через год. «Все проходили этот путь (процедуры приема в ШОС — прим. "Ленты.ру"), за исключением учредителей», — заявил он.