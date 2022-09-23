Лукашенко рассказал о планах Белоруссии вступить в ШОС через год

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что республика намерена стать членом ШОС через год

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что республика планирует вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) через год, передает агентство БЕЛТА.

«Все проходили этот путь (процедуры приема в ШОС — прим. «Ленты.ру»), за исключением учредителей. Следующее заседание в Индии, и мною поставлена задача, чтобы мы этот путь прошли за год», — сказал он журналистам в Государственном мемориальном комплексе «Хатынь».

15 сентября на встрече с генсеком ШОС Чжан Мином Лукашенко заявил, что Белоруссии пора вступить в «шанхайскую семью». По его словам, республика начала сотрудничество с организацией 12 лет назад, когда ШОС «была еще молодой и только пыталась встроиться в мировой порядок». «Это сейчас на Шанхайскую организацию сотрудничества смотрят как на будущее, очень влиятельный полюс», — отметил он.