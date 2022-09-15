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Белоруссия заявила о желании стать членом «шанхайской семьи»

Лукашенко заявил, что Белоруссии пора вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Болат Шайхинов / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что республике пора вступить в «шанхайскую семью». Об этом он заявил на встрече с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мином во время саммита в Самарканде, передает РИА Новости.

«Работая в качестве наблюдателя в организации, мы приняли решение, что пора нам стать полноправным членом нашей "шанхайской семьи". Знаю, вы нас поддержали и поддерживаете на этом пути. И мы вам за это очень благодарны», — утверждает белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что республика начала сотрудничество с ШОС 12 лет назад, когда организация «была еще молодой и только пыталась встроиться в мировой порядок». «Это сейчас на Шанхайскую организацию сотрудничества смотрят как на будущее, очень влиятельный полюс», — добавил он.

Ранее стало известно, что Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС. В ближайшее время начнутся необходимые юридические процедуры по расширению. Генсек объединения Чжан Мин отметил, что «Минск пришел к выводу о том, что ценности и принципы ШОС соответствуют ценностям Белоруссии».

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Кристина Есикова
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