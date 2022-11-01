Бывшую российскую модель обвинили в шпионаже в пользу России

Бизнесмен Леон Блэк обвинил российскую экс-модель Ганиеву в шпионаже в пользу России

Бывший исполнительный директор инвестиционной компании Apollo Global Management Леон Блэк подал в суд на российскую экс-модель Гузель Ганиеву. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно иску, бизнесмен обвинил женщину в клевете против него, а также жестком нарушении подписанного ими конфиденциального соглашения. По словам мужчины, манекенщица в сотрудничестве с командой адвокатов из юридического бюро Wigdor LLP целенаправленно распространяла информацию, которую пара ранее договорилась хранить в тайне.

Кроме того, Блэк заподозрил Ганиеву, которая иммигрировала в США, в шпионаже в пользу России. Предприниматель сослался на отчет военной разведки Министерства обороны Украины, опубликованный на сайтах двух крупных интернет-изданий, название которых не раскрывается. Истец заявил, что указанный документ может объяснить мотив действий ответчика.

Ганиева подала в суд на Леона Блэка в июне 2021-го, обвинив его в изнасиловании после знакомства в 2008 году. Вскоре финансист назвал обвинения ложными и заявил, что модель сама вымогала у него деньги, шантажируя раскрытием чувствительных для него сведений.