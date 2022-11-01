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12:56, 1 ноября 2022Россия

В Совфеде поддержали закон о мобилизации россиян с неснятой судимостью

Социальный комитет Совфеда поддержал закон о мобилизации граждан с непогашенной судимостью

Фото: Петров Сергей / news.ru / Globallookpress.com

Социальный комитет Совета Федерации на заседании поддержал закон о привлечении к службе россиян с непогашенной судимостью и об альтернативной службе во время мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.

Планируется, что сенаторы рассмотрят соответствующий закон на пленарном заседании 2 ноября. Согласно нынешнему законодательству, призыву на военную службу в период мобилизации не подлежат те, у кого есть неснятая или непогашенная судимость за совершение тяжкого преступления.

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30 сентября парламент Башкирии внес в Госдуму законопроект о привлечении заключенных к участию в спецоперации на Украине или других боевых действиях. В госсобрании-курултае региона заявили, что в случае принятия закона осужденный сможет искупить свою вину перед обществом и достичь целей уголовного наказания, если будет защищать интересы России своим участием в боевых действиях.

Впоследствии сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что актуальным является проект закона о помиловании осужденных за участие в боевых действиях — он, по ее мнению, устранит пробел в действующем законодательстве и даст заключенным возможность защищать интересы страны.

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Анастасия Шейкина
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