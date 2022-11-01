Откладывающих рождение первого ребенка женщин предупредили о редком осложнении

Гинеколог Антипова предупредила, что при раннем климаксе молодая женщина не сможет родить

При раннем климаксе все еще молодая женщина не может самостоятельно забеременеть и родить ребенка, предупредила врач-акушер-гинеколог Института репродуктивной медицины REMEDI Нина Антипова. Она и акушер-гинеколог клиники «Чайка» Мария Филатова в беседе с «Лентой.ру» предупредили откладывающих рождение первого ребенка женщин об этом редком осложнении.

Филатова и Антипова пояснили, что у одного процента женщин климакс и менопауза могут наступить в относительно молодом возрасте — до 40-45 лет.

Признаками преждевременного климакса являются нерегулярные менструации, задержки циклов на 90 дней и больше, приливы жара

Мария Филатова акушер-гинеколог

После того как репродуктивная функция организма начала угасать, женщина уже не может самостоятельно забеременеть и стать матерью.

В последние годы существует четкая тенденция откладывать время рождения первого ребенка на возраст 30-35 лет и дальше. Для женщин с ранним климаксом это становится проблемой Нина Антипова акушер-гинеколог

Кроме того, ранний климакс влечет за собой изменения в интимной жизни, добавили собеседницы «Ленты.ру». У женщин появляется сухость слизистой влагалища из-за дефицита эстрогенов, а это становится причиной боли при половом акте. Зачастую эти проявления снижают сексуальное влечение и способность получать удовольствие от интимной близости.

Также из-за снижения выработки гормонов увеличивается риск развития остеопороза и патологических переломов, добавила Филатова. Риск атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний и смертность от ишемической болезни сердца повышаются из-за недостаточного количества эстрогенов, защищающих стенки сосудов. Поэтому смертность среди женщин от ишемической болезни сердца до периода естественной менопаузы ниже, чем у мужчин. А после менопаузы риски становятся одинаковыми, добавила она.

у 1 из 100 женщин менопауза наступает преждевременно

«Ранний климакс негативно сказывается на психическом состоянии многих женщин, — прокомментировала Филатова. — Раннее угасание половых функций нарушает их жизненные планы, надежды и мечты в отношении создания семьи. У женщин могут развиться депрессии и тревожные расстройства».

Климакс является причиной и внешних изменений. У женщин истончаются волосы, появляется сухость кожи, она становится дряблой и морщинистой Мария Филатова акушер-гинеколог

Современная медицина дает возможность справиться с симптомами раннего климакса с помощью менопаузальной гормональной терапии, успокоила акушер-гинеколог Антипова. Она добавила, что для борьбы с бесплодием у женщин с ранним климаксом существуют программы вспомогательных репродуктивных технологий.

Ранее Мария Филатова и Нина Антипова назвали неочевидные причины наступления раннего климакса. Они пояснили, что он может быть связан с генетическими болезнями и нездоровым образом жизни.

