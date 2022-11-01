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00:52, 1 ноября 2022Экономика

Илон Маск распустил совет директоров Twitter

Илон Маск распустил совет директоров Twitter после приобретения компании
Илон Маск

Илон Маск . Фото: Mike Blake / Reuters

Американский миллиардер, основатель Tesla иSpaceX Илон Маск распустил совет директоров Twitter после приобретения компании. Об этом говорится в документах, которые размещены в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), пишет ТАСС.

«В соответствии с условиями соглашения по слиянию в момент завершения сделки лица, которые были директорами, перестали ими быть», — уточняется в одном из документов.

Ранее газета The Washington Post писала, что Маск намерен значительно сократить штат сотрудников Twitter после приобретения компании за 44 миллиарда долларов. Позже сам предприниматель на встрече с сотрудниками Twitter опроверг данные том, что он якобы планируют уволить большинство работников компании в случае ее покупки.

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Марина Совина
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