Илон Маск распустил совет директоров Twitter после приобретения компании

Американский миллиардер, основатель Tesla иSpaceX Илон Маск распустил совет директоров Twitter после приобретения компании. Об этом говорится в документах, которые размещены в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), пишет ТАСС.

«В соответствии с условиями соглашения по слиянию в момент завершения сделки лица, которые были директорами, перестали ими быть», — уточняется в одном из документов.

Ранее газета The Washington Post писала, что Маск намерен значительно сократить штат сотрудников Twitter после приобретения компании за 44 миллиарда долларов. Позже сам предприниматель на встрече с сотрудниками Twitter опроверг данные том, что он якобы планируют уволить большинство работников компании в случае ее покупки.