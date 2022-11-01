Илон Маск распустил совет директоров Twitter
Илон Маск распустил совет директоров Twitter после приобретения компании
Американский миллиардер, основатель Tesla иSpaceX Илон Маск распустил совет директоров Twitter после приобретения компании. Об этом говорится в документах, которые размещены в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), пишет ТАСС.
«В соответствии с условиями соглашения по слиянию в момент завершения сделки лица, которые были директорами, перестали ими быть», — уточняется в одном из документов.
Ранее газета The Washington Post писала, что Маск намерен значительно сократить штат сотрудников Twitter после приобретения компании за 44 миллиарда долларов. Позже сам предприниматель на встрече с сотрудниками Twitter опроверг данные том, что он якобы планируют уволить большинство работников компании в случае ее покупки.