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17:23, 1 ноября 2022Россия

В СПЧ выступили против введения уголовного наказания за уклонение от мобилизации

Член СПЧ Кабанов выступил против уголовной ответственности за уклонение от мобилизации
Кирилл Кабанов

Кирилл Кабанов. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

В настоящее время в России нет необходимости вводить уголовную ответственность за уклонение от мобилизации. Об этом заявил член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов в своем Telegram-канале.

«Подобные предложения создают дополнительные ненужные поводы для домыслов и нервозности в обществе. А зачем сейчас нам это нужно?» — написал Кабанов.

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Он согласился с сенатором Андреем Клишасом, который счел введение уголовного наказания за уклонение от мобилизации неактуальным. Член Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству пояснил, что в этом нет необходимости, так как частичная мобилизация в регионах России завершилась. Сенатор при этом указал на очевидный пробел в законодательстве по этой теме.

Ранее «Известия» со ссылкой на документ и источники в нижней палате парламента сообщили, что депутаты и сенаторы захотели ввести уголовное наказание для россиян за уклонение от мобилизации при отсутствии отсрочки. Самое суровое наказание, согласно проекту, — лишение свободы на срок до пяти лет.

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Анастасия Шейкина
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