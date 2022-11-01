В СПЧ выступили против введения уголовного наказания за уклонение от мобилизации

Член СПЧ Кабанов выступил против уголовной ответственности за уклонение от мобилизации

В настоящее время в России нет необходимости вводить уголовную ответственность за уклонение от мобилизации. Об этом заявил член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов в своем Telegram-канале.

«Подобные предложения создают дополнительные ненужные поводы для домыслов и нервозности в обществе. А зачем сейчас нам это нужно?» — написал Кабанов.

Он согласился с сенатором Андреем Клишасом, который счел введение уголовного наказания за уклонение от мобилизации неактуальным. Член Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству пояснил, что в этом нет необходимости, так как частичная мобилизация в регионах России завершилась. Сенатор при этом указал на очевидный пробел в законодательстве по этой теме.

Ранее «Известия» со ссылкой на документ и источники в нижней палате парламента сообщили, что депутаты и сенаторы захотели ввести уголовное наказание для россиян за уклонение от мобилизации при отсутствии отсрочки. Самое суровое наказание, согласно проекту, — лишение свободы на срок до пяти лет.