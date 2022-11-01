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04:42, 1 ноября 2022Россия

В России захотели уголовно наказывать за уклонение от службы по мобилизации

«Известия»: готовится проект об уголовном наказании за уклонение от службы по мобилизации

Фото: Сергей Ведяшкин / агентство «Москва»

Депутаты и сенаторы захотели ввести уголовное наказание для россиян за уклонение от военной службы по призыву по мобилизации при отсутствии отсрочки. Соответствующий законопроект готовится к внесению в Госдуму. Об этом во вторник, 1 ноября, пишут «Известия» со ссылкой на документ и источники в нижней палате парламента.

Авторы инициативы предлагают штрафовать уклонистов за отказ от мобилизации на суммы от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере иного дохода за период от года до трех лет. Наказанием могут стать и принудительные работы на срок до пяти лет. Самое суровое наказание, предложенное парламентариями, — лишение свободы на срок до пяти лет.

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Информацию о том, что законопроект готов к внесению в парламент, подтвердил изданию один из его авторов, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. Депутат пояснил, что речь не идет о нынешней частичной мобилизации как таковой, «просто у нас в стране не было мобилизации с 1941 года», поэтому многие законы о ней просто не работали.

«А сейчас выяснилось, что 328-я статья УК за уклонение от призыва касается только лиц, которые призываются впервые на срочную службу», — указал Валеев, подчеркнув, что сейчас парламентарии «просто устраняют пробел в законодательстве». Он добавил, что сегодня мобилизация завершена, не гарантирует, что она не потребуется когда-нибудь вновь.

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Марина Совина
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