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12:56, 1 ноября 2022Бывший СССР

Украина возобновила экспорт зерна через Румынию

Украина возобновила экспорт аграрной продукции через «Дунайский зерновой путь»
СюжетМинобороны:

Фото: Viacheslav Musiienko / Reuters

Украина возобновила экспорт зерна через Румынию благодаря проекту «Дунайский зерновой путь». Об этом заявил генеральный директор компании «Украинское Дунайское пароходство» Дмитрий Москаленко, передает РИА Новости.

По его словам, проект подразумевает безопасную и гарантированную доставку аграрной продукции из речного порта на морское судно большого тоннажа.

Отмечается, что «Украинское Дунайское пароходство» инвестировало в создание собственной перевалки зерновых, а также договорилось с румынской группой компаний TTS о создании более эффективной схемы перевалки в порту города Констанца. Благодаря этому работа каравана сократилась на 30 процентов, отметил Москаленко.

Ранее Минобороны России заявило, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки дронов Вооруженных сил Украины на Севастополь и размещенный в городской бухте Черноморский флот.

До заключения зерновой сделки Киев возил зерно через порты Рени и Измаила, оттуда агропродукция доставлялась в румынский порт по Дунаю.

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Алевтина Запольская
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