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20:53, 1 ноября 2022Экономика

Мировые центробанки рекордно увеличили закупки золота

WGC: мировые центробанки купили рекордные 700 тонн золота в 2022 году
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Фото: Mike Segar / Reuters

В третьем квартале 2022 года центральные банки разных стран приобрели почти 400 тонн золота, что более чем в четыре раза больше, чем в прошлом году (91 тонна). Об этом свидетельствуют данные Всемирного совета по золоту (WGC).

Таким образом регуляторы диверсифицировали валютные резервы в условиях нестабильной ситуации на рынках, объясняет Bloomberg. Значительные объемы золота пришлись на неназванных покупателей, однако известно, что недавно металл приобрели ЦБ Турции и Катара. Агентство отметило, что некоторые страны, в том числе Россия и Китай, не публикуют данные о своих закупках регулярно.

По подсчетам WGC, объем закупок золота с начала года составил почти 700 тонн, что стало рекордом с 1967 года. Спрос на металл увеличился на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, вернувшись к допандемийному уровню.

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Несмотря на влияние спроса на стоимость золота, значительное давление на цены также оказывают внешние факторы — макроэкономические настроения и курс доллара, заявил директор Commtrendz Risk Management Services Гнанасекар Тиагараджан. В текущем году на стоимость драгоценного металла повлияло резкое повышение ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США для борьбы со стремительным ростом цен — жесткая денежно-кредитная политика агентства подтолкнула инвесторов биржевых фондов продавать золото как не приносящий доходы актив. При этом спрос был компенсирован благодаря покупателям из Азии и ЦБ других стран мира.

WGC прогнозирует, что общий объем инвестиций в золото в текущем году снизится, поскольку падение ETF (биржевого инвестиционного фонда) и внебиржевого спроса компенсируют активные розничные покупки.

В конце октября «Ведомости» сообщили, что российские банки столкнулись с дефицитом золотых инвестиционных слитков из-за резкого повышения спроса на драгоценный металл из-за отмены НДС. Перебои с поставками возникают, поскольку производственные возможности аффинажных заводов ограничены.

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Мария Грушко
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