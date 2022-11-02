Popular Mechanics: при поломке M1 Abrams на поле боя его должен спасать другой танк

В случае поломки M1 Abrams на поле боя его должен спасать другой танк. Об этом в беседе с Popular Mechanics рассказал сержант старший сержант армии США Николас Тиллман.

По его словам, в случае повреждений другой танк должен переместить подбитый M1 Abrams в безопасное место, где механики могли бы восстановить его работоспособность.

«Однако бывают случаи, когда наши механики и ремонтная бригада приезжают и сами забирают машину или ремонтируют ее на месте. На самом деле все зависит от окружения и ситуации», — сказал специалист.

Эксперт отметил, что использовать газотурбинный двигатель AGT-1500 танка для приготовления стейков не имеет смысла, поскольку в этом случае они приобретают неестественный вкус. Вместо этого, согласно Тиллману, силовой агрегат можно применять для разогрева консервов.

По мнению специалиста, если бы ему представилось выбрать другой танк на замену M1 Abrams, то он остановился бы на израильском Merkava 4 или немецким Leopard 2.

В сентябре журнал Military Watch назвал маловероятным получение Киевом танков Leopard 2 и M1 Abrams из-за возможной малоэффективности машин.