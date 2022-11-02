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02:14, 2 ноября 2022Мир

В МИД рассказали о борьбе ЕС за безнаказанность США

В МИД России заявили, что ЕС способен бороться только за безнаказанность США

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Европейский союз и другие партнеры США способны бороться лишь за безнаказанность Вашингтона, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов, пишет ТАСС.

Во время выступления в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН он призвал «борцов с безнаказанностью» показать «свои высокие идеалы в действии». «К примеру, почему бы не бороться с безнаказанностью США за убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани», — обратился он к ним. Воронцов добавил, что политик был убит во время дипломатического визита в государство, которое является членом ООН.

Представитель МИД отметил, что вопрос риторический. «Единственная борьба, на которую способны страны ЕС и другие союзники США, — это борьба за безнаказанность Вашингтона на фоне его неправомерных действий», — рассказал он.

Ранее Bloomberg сообщил, что США призвали ЕС выделять Киеву по 1,5 миллиарда долларов ежемесячно.

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Марина Совина
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