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14:00, 2 ноября 2022Экономика

Власти Великобритании заявили о расширении санкций против России

Великобритания расширила запрет на импорт российского золота
СюжетСанкции против России:

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Власти Великобритании сообщили о расширении ранее введенных санкций на поставки золота из России. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства Соединенного Королевства.

Новые ограничения на импорт касаются золота, которое было переработано в третьей стране, но содержит металл российского происхождения. Запрет также распространяется на поставки ювелирных золотых украшений, за исключением импорта и экспорта драгоценностей для личного пользования.

Соединенное Королевство также расширило ограничения на некоторые продовольственные товары (безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе водку, уксус и пищевые отходы) и запретило экспорт ряда услуг (технической помощи, финансовых и брокерских услуг). Кроме того, правительство страны заявило о введении запрета на поставку продукции из списка товаров, от которых в значительной степени зависят страны «Большой семерки», в Россию, а также для использования в стране. Санкции касаются импорта технологий переработки нефти и производственной продукции.

Британские санкции на импорт золота из России начали действовать с 21 июля. Аналогичный запрет согласовали и в Евросоюзе. Блок запретил только золото в порошке, необработанном или полуфабрикатном виде, а также золотые монеты.

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Мария Грушко
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