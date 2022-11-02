Французы согласились с выводами России о взрывах на «Северном потоке»

Французы согласились с выводами РФ о причастности Британии к взрывам на «Севером потоке»

Французские пользователи Twitter согласились с выводами России о причастности Великобритании к взрывам на газопроводе «Северный поток». Соответствующие комментарии они оставили под публикациями СМИ, таких как BFMTV, Le Figaro и Le Monde.

«С самого начала было очевидно, что виновниками были либо Великобритания, либо США», — написал комментатор с никнеймом @PaulMetairie. С ним согласился @Brothers_Official, задавшись вопросом, проделали ли это британцы «для своих американских друзей».

«Я вижу два интереса для американцев. Европейцам придется покупать американский сланцевый газ, а поставки российского должны будут идти по украинским трубопроводам, в совете директоров которых сын (президента США Джо) Байдена. Не вижу интереса для русских», — добавил он.

Пользователь @Asier88806206 отметил, что история «прозрачная, как стекло», а @Temarinata007 указал, что Россия права в своей оценке. «У меня такое впечатление, что русские действительно жертвы», — заявил @Robert67Duba.

29 октября представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что военные специалисты Великобритании причастны к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Он уточнил, что представители королевства находятся на Украине и координируют теракты на российских объектах. По словам Конашенкова, Лондон также причастен к атаке на Севастополь.

