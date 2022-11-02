В России высказались о рисках возобновления работы зернового коридора

Сенатор Цеков назвал оправданными риски возобновления работы зернового коридора

Несмотря на то что украинская сторона предоставила письменные гарантии о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий, уверенности в том, что данная договоренность будет соблюдаться, нет. Однако риск в данном случае все равно оправдан, поскольку бедные страны необходимо обеспечивать зерном, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Сергей Цеков.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о восстановлении деятельности зернового коридора после переговоров турецкого главы Минобороны Хулуси Акара с его российским коллегой Сергеем Шойгу. В российском Минобороны также заявили о получении от Украины письменных гарантий о неведении боевых действий в пределах зернового коридора.

«Получение гарантий — это, конечно, хорошо, но вопрос в том, будет ли Украина им следовать. Они все-таки переговорщики ненадежные, — сказал Цеков. — Понятно, что мы готовы им верить, поскольку необходимо поставлять зерно в бедные страны, но нам нужно помнить о том, что Украина вечно обещает ненападение. Это просто нужно учитывать. Тем не менее я считаю, что в данном случае риск оправдан».

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром. По данным Министерства обороны, Шойгу и Акар продолжили тему приостановки Россией реализации соглашений по вывозу сельхозпродукции из украинских портов. Уточняется, что переговоры прошли по инициативе турецкой стороны.