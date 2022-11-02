Внешность российской стюардессы в униформе взволновала иностранцев в сети

Стюардесса российского лоукостера в униформе взволновала зарубежных пользователей сети

Стюардесса крупнейшего российского лоукостера сфотографировалась в фирменной униформе на борту воздушного судна и взволновала иностранцев. Серия снимков появилась в аккаунте @beautifull_cabincrews, освещающем досуг членов экипажа в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованных в сети кадрах бортпроводница по имени Каролина позирует на камеру в проходе между рядами самолета в голубом жилете без рукавов, белой кофте и темно-синих брюках. Свой образ девушка дополнила бело-голубым шарфом и убранными в пучок волосами.

Внешность россиянки поразила зарубежных пользователей сети и они принялись оставлять восхищенные комментарии под публикацией. «Вау», «Вы такая миленькая», «Великолепная», «Такая нежная и горячая одновременно», «Могу смотреть на фото бесконечно», «Очень красивая женщина», — писали они.

Ранее в ноябре российский бортпроводник-инструктор Алина, работающая по профессии более 15 лет, рассказала о странных выходках знаменитостей на борту самолета. Больше всего, по ее словам, она запомнила перелет с шоуменом Никитой Джигурдой. Стюардесса отметила, что всех женщин во время рейса артист называл богинями и целовал им руки.