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20:12, 2 ноября 2022Путешествия

Внешность российской стюардессы в униформе взволновала иностранцев в сети

Стюардесса российского лоукостера в униформе взволновала зарубежных пользователей сети

Фото: @beautifull_cabincrews

Стюардесса крупнейшего российского лоукостера сфотографировалась в фирменной униформе на борту воздушного судна и взволновала иностранцев. Серия снимков появилась в аккаунте @beautifull_cabincrews, освещающем досуг членов экипажа в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованных в сети кадрах бортпроводница по имени Каролина позирует на камеру в проходе между рядами самолета в голубом жилете без рукавов, белой кофте и темно-синих брюках. Свой образ девушка дополнила бело-голубым шарфом и убранными в пучок волосами.

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Внешность россиянки поразила зарубежных пользователей сети и они принялись оставлять восхищенные комментарии под публикацией. «Вау», «Вы такая миленькая», «Великолепная», «Такая нежная и горячая одновременно», «Могу смотреть на фото бесконечно», «Очень красивая женщина», — писали они.

Ранее в ноябре российский бортпроводник-инструктор Алина, работающая по профессии более 15 лет, рассказала о странных выходках знаменитостей на борту самолета. Больше всего, по ее словам, она запомнила перелет с шоуменом Никитой Джигурдой. Стюардесса отметила, что всех женщин во время рейса артист называл богинями и целовал им руки.

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Валентина Процкова
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