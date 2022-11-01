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20:29, 1 ноября 2022Путешествия

Российская стюардесса рассказала о странных выходках знаменитостей на борту

Бортпроводница заявила, что шоумен Никита Джигурда во время рейса целовал женщинам руки

Фото: Oxana Melis / Unsplash

Российский бортпроводник-инструктор Алина, работающая по профессии более 15 лет, рассказала о странных выходках знаменитостей на борту самолета. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Так, однажды с девушкой на рейсе летела «дама с модной собачкой» — певица Любовь Успенская. «Пришла, положила ножки в грязной обуви на откидной столик в бизнесе. Сразу видно интеллигентную, воспитанную женщину средних лет», — иронично заметила стюардесса.

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Также, по словам сотрудницы авиакомпании, ей запомнился перелет с актером и шоуменом Никитой Джигурдой. Бортпроводница отметила, что всех женщин во время рейса артист называл богинями и целовал им руки. «Пел песни. Читал стихи. Сорвал бешеные овации у всех пассажирок. Выходить не хотели, так и стояли подле него и слушали, заглядывая в рот», — вспоминает она.

Кроме того, бортпроводница однажды встретила в самолете певцов Филиппа Киркорова, который был веселым и вежливо вел себя с членами летного состава, и Григория Лепса. «Он попадался каждые полгода, запомнил. В один из рейсов вручил мне подарочный вариант своего диска с автографом. А также 100 евро, на которых черным маркером написано "С любовью от Гриши Лепса"», — добавила собеседница издания.

Ранее бывшая российская стюардесса Екатерина Микищенко развеяла самые популярные мифы о работе бортпроводников и раскрыла «неприглядные стороны» профессии. В первую очередь, она отметила, что работа бортпроводников отнюдь не романтична и подобный стереотип является пережитком прошлого. 

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Валентина Процкова
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