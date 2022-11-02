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16:44, 2 ноября 2022Ценности

Король Карл III начал торговать мешками для сбора собачьих фекалий

Британский король Карл III начал торговать кожаными мешками для сбора собачьих фекалий

Фото: Andrew Milligan / AP

Король Великобритании Карл III начал торговать различными товарами для ухода за собаками. Об этом сообщает Daily Mail.

Известно, что в ассортименте магазина, расположенного в Сандрингемском дворце в графстве Норфолк, появились собачий шампунь, теннисные мячи, а также кровати и другие аксессуары для животных. Помимо этого, покупателям стали доступны кожаные мешки для сбора фекалий, используемые владельцами во время выгула питомцев.

Отмечается, что цена последнего изделия, на которое золотыми буквами нанесено название поместья, составляет 16 фунтов стерлингов (1132 рубля). В описании к мешкодержателю сказано, что его возможно повесить на сумке или шлевке джинсов с помощью карабина.

В январе люксовый бренд Versace также представил мешки для сбора собачьих фекалий за 20 тысяч рублей. Речь идет о черном мешкодержателе с застежкой в виде кнопки, внутри которого предусмотрены пластиковые пакеты для отходов. Отмечается, что появившийся в ассортименте бренда аксессуар выполнен в черном цвете и украшен золотистой фурнитурой.

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Майя Пономаренко
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